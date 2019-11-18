Нью-Дели, , 10:29 — REGNUM Дорожная авария унесла десять человеческих жизней в Индии. Об этом сообщает агентство ANI, ссылаясь на данные местной полиции.

По данным журналистов агентства, пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Авария произошла утром 18 ноября на трассе недалеко от города Шри-Дунгаргарх в штате Раджастан.

Сообщается, что погибли десять человек, а 22 получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы.

Как передавало ИА REGNUM, 18 ноября ГУ МЧС России Камчатского края сообщило о столкновении двух микроавтобусов в поселке Нагорный. В ДТП пострадали четыре человека.