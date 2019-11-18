Уфа, , 10:01 — REGNUM Тела двух рыбаков извлекли на Миловском карьере Уфимского района в Башкирии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, под лед провалились мужчины 1965 и 1955 годов рождения.

По информации некоторых СМИ, мужчины плыли на надувной лодке, которая получила повреждения и сдулась. Вследствие чего мужчины пошли ко дну.

Спасатели отмечают, что ежегодно на тонком льду чаще всего гибнут рыбаки и дети. Безопасным же для одного человека можно считать лед толщиной не менее 10−12 сантиметров.