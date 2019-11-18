Оренбург, 18 ноября 2019, 09:56 — REGNUM В центре Оренбурга утром 18 ноября произошла крупная коммунальная авария. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго», технологические нарушения отмечены на двух кабельно-воздушных линиях.
Сейчас на места аварий выехали бригады, работники выясняют причины порывов и устраняют последствия аварии. Количество оставшихся без света объектов выясняется.
По данным информресурсов, в центре Оренбурга без света остались офисы и жилые дома, погасли светофоры.