История вопроса

Аварии на электросетях — нарушение нормального режима работы электрических сетей, чаще всего происходят из-за погодных явлений — сильного ветра, снегопада, града или землетрясения. Результатом подобных происшествий становятся отключение электричества у потребителей. Из-за сильной зависимости современных городов от электроснабжения, аварии на электросетях часто сопровождаются другими инцидентами, к примеру, дорожно-транспортными происшествиями из-за нарушения в работе светофоров и отсутствия освещения. Аварии на электросетях и в энергосистеме в целом, произошедших в ночное время суток, принято называют блэкаут.



