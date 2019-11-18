Хабаровск, , 09:57 — REGNUM Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко разъяснила ситуацию о семье из села Пивань под Комсомольском-на-Амуре, которая не может получить обещанные региональными властями компенсационные выплаты за погибший во время амурского паводка урожай и теперь голодает, при этом в семье трое детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В настоящее время ведётся работа по определению пострадавших хозяйств, не получивших компенсации. Компенсация ущерба за утраченный урожай за счёт средств федерального бюджета не предусмотрена. Министерством сельского хозяйства Хабаровского края подготовлен нормативно-правовой акт, о выделении средств на эти нужды из резервного фонда правительства Хабаровского края для оказания единовременной помощи гражданам, осуществляющим ведение огородничества. Выплаты будут произведены в обязательном порядке», — сообщила Надежда Томченко.

Пресс-секретарь губернатора также рассказала о том, что информация о «голодающей семье» Марии Бурносовой в селе Пивань Комсомольского района не подтвердилась.

Надежда Томченко «После публикаций к семье ездили представители министерства социальной защиты Хабаровского края. Им отвезли продукты. Мария Бурносова объяснила, что семья не голодает, потому, что у нее и её мужа есть неофициальная работа, есть деньги на еду. Мария объяснила, что просто поинтересовалась, будут ли выплаты и когда их ждать. Я это подчеркиваю, обязательно будут».

Как сообщало ИА REGNUM, семья с тремя детьми в селе Пивань сообщила хабаровским журналистам о том, что не может получить обещанные компенсационные выплаты за погибший во время амурского паводка урожай.