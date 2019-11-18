Волгоград, , 09:51 — REGNUM Около 20 тонн сырой нефти было похищено со сборного пункта в Даниловском районе Волгоградской области. Ущерб от незаконной врезки составил порядка 500 тысяч рублей. По подозрению в краже задержаны четверо местных жителей. Сообщники планировали вывезти нефть в Волгоград и перепродать её, сообщили 18 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники установили, что в группу входили четверо мужчин: 39-летний житель Фроловского района, ранее судимый за бандитизм и разбойные нападения на дальнобойщиков, 34-летний оператор по добыче нефти и газа нефтяной компании, 45-летний директор коммерческой организации, осуществляющей перевозку нефтепродуктов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в составе организованной группы, а также 36-летний водитель этой фирмы. Сообщники ночью проникли на территорию, принадлежащую нефтяной компании, и выкачали 20 тонн сырья.

Водитель нефтевоза был задержан на трассе в Городищенском районе в момент перевозки похищенного. Возбуждено уголовное дело. Двух соучастников по ходатайству следователей заключили под стражу и домашний арест.