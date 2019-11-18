Фресно, США, , 09:45 — REGNUM В США в результате стрельбы на семейной вечеринке в городе Фресно (штат Калифорния) погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает телеканал KSEE24.

Отмечается, что инцидент произошел 17 ноября около 18:00 (05:00 мск 18 ноября). Неизвестные злоумышленники проникли на задний двор дома, где жители и их друзья собрались на просмотр футбольного матча, после чего открыли огонь.

Ранения получили десять человек, трое из них погибли на месте, еще один скончался в больнице. Злоумышленникам удалось скрыться. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября один из учеников школы «Сагас» в штате Калифорния открыл огонь по людям. В результате происшествия пострадали пять человек, из них двое от полученных ранений скончались. Сам преступник также скончался от полученных огнестрельных ранений. Полицейские установили личность подростка, открывшего стрельбу в школе.

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