Благовещенск, , 09:54 — REGNUM В Приамурье зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Кузбассе уменьшается количество больных ОРВИ

Всего за неделю, по данным Роспотребнадзора по Амурской области, заболели 2 366 жителей Приамурья. Тем не менее показатель заболеваемости, составивший 20,83 случая на 10 тыс. населения, всё еще ниже эпидемического порога на 24%. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа в области не зарегистрировано.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области отмечают, что из числа заболевших ОРВИ более 70% по-прежнему приходится на возраст до 17 лет. Среди них больше всего детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, и школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, Кузбасс продемонстрировал снижении количества заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями на 7% в сравнении с прошлой неделей.