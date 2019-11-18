Кызыл, , 09:39 — REGNUM В Туве перед судом предстанет владелец магазина шаурмы, которого обвиняют в массовом отравлении граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Как установили в следствии, в июле 2018 года в больницы попали 63 человека с диагнозом пищевое отравление. Все они до этого купили шаурму с курицей в одной из закусочных города.

«Следственным путём установлено, что отправление произошло в результате заражения сальманеллезом после употребления в пищу шаурмы с курицей по причине грубых нарушений владельцем закусочной «Шаурма» санитарно-эпидемиологических правил, которые выразились в ненадлежащем хранении, неправильной кулинарной обработки куриного мяса в условиях, благоприятных для размножения сальмонелл», — отметили в надзорном ведомстве.

Однако продавец свою вину не признал. Тем не менее, прокуратура утвердила обвинительное заключение и дело передано в Кызылский городской суд.

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