Сатка, Челябинская область, , 09:38 — REGNUM Пожар в частном доме в южноуральском посёлке Рудничный мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём. Эта версия является предварительной, сообщает пресс-служба челябинского управления СКР.

Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение примут после окончания проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 17 ноября. Погибли женщина и мужчина. В доме было печное отопление.

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