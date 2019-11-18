Биробиджан, , 09:30 — REGNUM Территория Еврейской автономной области оказалась во власти сильнейшего циклона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Циклон принёс с собой снегопад и сильный ветер до 18 м/с. В настоящее время дорожные службы автономии занимаются очисткой улиц от осадков, власти просят жителей города не использовать личный автотранспорт, чтобы не создавать препятствий снегоуборочной технике.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильнейшего снегопада в аэропорту Владивостока отменено три десятка авиарейсов, по погодным условиям аэропорт прекратил приём самолётов.