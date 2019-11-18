Смоленск, , 09:16 — REGNUM Автомобиль «скорой помощи» попал в ДТП в Смоленске, на пересечении проспекта Гагарина и улицы Кирова, вечером 17 ноября. От удара машина перевернулась.

Как сообщил «Рабочий путь», автомобиль скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и сигналом. На перекрёстке в скорую врезался автомобиль Audi 80 под управлением водителя 1974 года рождения, автомобиль скорой перевернулся.

«В результате ДТП двое фельдшеров из автомобиля «скорой» обратились за медицинской помощью», — сообщили в УМВД по региону.