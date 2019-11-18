Барнаул, , 09:05 — REGNUM С того момента, как Алтайский край посетил глава российского правительства Дмитрий Медведев, в регионе практически не прекращаются снегопады. Вот и в Барнауле за минувшие выходные с дорог краевой столицы было вывезено 13,5 тыс. кубометров снега (из них 3851 кубометр — в ночь с 17 на 18 ноября), сообщает сайт барнаульской мэрии.

Сегодня, 18 ноября, на уборке дорог от снега задействованы 84 единицы техники. Кроме того, 98 дворников и 38 грузчиков очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопад в Алтайском крае совпал с приездом в регион российского премьер-министра Дмитрия Медведева. До 12 ноября на Алтае почти месяц было бесснежно, но за сутки и последующие дни снега навалило столько, что образовались сугробы, а на дорогах — почти постоянные автомобильные пробки.

Сегодня, 18 ноября, по Алтайскому краю вновь передано штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели.

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