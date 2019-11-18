Кабул, , 09:05 — REGNUM Террорист совершил подрыв взрывного устройства 18 ноября в одном из районов столицы Афганистана. Об этом сообщает канал Tolo news со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны Насрэт Рахими.

Как рассказал каналу представитель ведомства, взрыв прогремел около 7:30 по местному времени (5:30 мск) возле крупного армейского учебного центра. Сообщается, что были ранены четверо военнослужащих.

Отмечается, что пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, 15 ноября стало известно, что в Афганистане боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили засаду и убили главу полиции одного из уездов.