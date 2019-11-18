Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование двух уголовных дел об убийствах. Преступлениями предшествовали конфликты, сообщает следственное управление СКР по региону.

49-летний житель Барышского района обвиняется в убийстве своей 80-летней матери. По данным правоохранителей, пожилая женщина была убита вечером 31 августа после конфликта с сыном, причиной которого стало требование матери выкопать картофель на приусадебном участке.

«Не удовлетворившись оскорблениями, мужчина нанес не менее семи ударов своей матери по голове и в грудь, а также многочисленные удары руками и табуретом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления», — говорят в следственном управлении.

Подозреваемый арестован. Дело направлено в суд.

В Новомалыклинском районе по обвинению в совершении убийства предстанет 43-летняя женщина. Следствие полагает, что вечером 7 сентября 2019 года обвиняемая распивала спиртные напитки в своем частном доме в компании знакомых. По данным правоохранителей, к ним попытался присоединиться 43-летний житель села, однако обвиняемая вступила с ним в словесный конфликт, после чего нанесла смертельный удар ножом в шею.