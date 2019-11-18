Уфа, , 08:54 — REGNUM Автопробег, посвященный Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, состоялся в Уфе. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Уфе.

По сообщению пресс-службы ведомства, 17 ноября на парковке «Конгресс-холл Торатау» подъехало более 50 автомашин.

На 11 эвакуаторах были погружены искореженные в ДТП автомашины. На каждом таком автомобиле был размещен плакат с причиной аварии. Среди основных причин ДТП были: превышение скорости, опасное вождение, несоблюдение дистанции, наезд на пешехода, выезд на встречную полосу, нетрезвое вождение.

В колонне ехали также автомобили Госавтоинспекции, автошколы «Приоритет», автоклубов, автосалона «Барс-Авто».

Отмечается, что колонна проехала по наиболее оживленным и аварийным улицам Уфы. В конце автопробега водители почтили память погибших в авариях единым автомобильным сигналом.

По сообщению пресс-службы ведомства, за 10 месяцев текущего года в Уфе произошло 1556 ДТП, в которых 1971 человек получили различные травмы и 31 погибли.