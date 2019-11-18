* ИГ — запрещённая в России организация

Красногорск, , 08:54 — REGNUM Гражданина России Григория Цуркану, который попал в плен к террористам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в Сирии, официально признали погибшим. Об этом 18 ноября сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя Домодедовского отделения ветеранской организации «Боевое братство» Алексея Кирина, который представлял интересы дочери пленника в суде.

Как рассказал изданию ветеран, близким Цуркану сообщили о его пленении осенью 2017 года. С тех пор они ищут его, но безрезультатно. Свидетельство было получено родственниками в мае, но сами они не верят в его смерть, и документ им был нужен для решения бытовых проблем (например, для оформления на дочь наследства на накопительную часть пенсии).

Во время недавнего обращения к экстрасенсу, родным пропавшего сказали, что он жив, и они верят в чудо. Похорон плененного гражданина России, который якобы входил в состав именуемой в СМИ «группы Вагнера», еще не было.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.