Иволгинский район, Бурятия, , 08:25 — REGNUM Посёлок Сотниково в пригороде столицы Бурятии остался 15 ноября без теплоснабжения. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, около семи утра была остановлены центральная котельная из-за большого водозабора.

«Под отключение теплоснабжения попало 50 жилых домов (в т.ч. 18 частных, где имеется печное отопление), в которых проживает 922 человек, а также 3 социально значимых объекта — детский сад (49 детей), средняя общеобразовательная школа (1063 ученика), а также врачебная амбулатория», — добавили в агентстве.

Жителей предупредили об аварии, проводя поквартирный обход. Тем временем, ремонтники обнаружили утечку, выявив, что авария произошла из-за свищей в трубе. Ремонтные работы продлились весь день, а теплоснабжение было восстановлено в 1:40 16 ноября.

Отмечается, что в результате аварии температура в домах снижалась в среднем на один градус, в социально значимых здания — на три градуса. Для обогрева их пришлось использовать в том числе тепловые пушки.

Напомним, в связи с вторжением арктического антициклона в эти дни в республике резко похолодало. Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу было объявлено штормовое предупреждение — на выходных здесь прошли снегопады, а температура местами опустилась до 35−40 градусов мороза.

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