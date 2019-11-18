Уфа, , 08:24 — REGNUM Двое мужчин погибли во время пожара в садовом доме в Уфе. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о том, что в Уфе в СНТ «Нефтяник-13» горит садовый дом, поступило на пульт огнеборцев 18 ноября в 6:53 часов.

На место пожара оперативно выехали 7 спасателей на 2 единицах техники, а также стражи порядка и врачи. По словам сотрудников МЧС, по приезду они обнаружили открытое горение внутри садового домика с мансардой площадью 20 кв. метров, которое удалось ликвидировать в 07:20 часов.

Сообщается, что в ходе проливки и разбора конструкций спасатели обнаружили двух погибших мужчин. В настоящее время следователи устанавливают причину пожара и все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.