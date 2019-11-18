Владивосток, , 08:24 — REGNUM Десятки авиарейсов задерживаются в аэропорту Владивостока, три местных авиарейса отменены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за плохих погодных условий в понедельник, 18 ноября, отменены полёты из Владивостока в Кавалерово, Дальнереченск и Дальнегорск. Кроме того, отложены рейсы в Москву, Новосибирск, Хабаровск, Екатеринбург, Якутск и Южно-Сахалинск. Задерживаются международные рейсы в Токио, Бангкок, Сеул и Пхеньян. Всего задерживается в аэропорту 28 рейсов, 13 рейсов не принимаются.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за снегопада во Владивостоке произошло аварийное отключение электричества в нескольких районах города, в том числе без света остались три посёлка на острове Русский.