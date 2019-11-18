Уфа, , 08:14 — REGNUM Тела двух подростков найдены в гараже с признаками отравления угарным газом в Стерлитамаке. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.

По версии следователей, вечером 16 ноября текущего года в гараже по улице Лесная города Стерлитамак были обнаружены тела двух 16-летних подростков с признаками отравления угарным газом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В настоящее время следователи устанавливают причины смерти несовершеннолетних и все обстоятельства, которые привели к данной трагедии.