Южно-Сахалинск, , 08:12 — REGNUM Сильные снегопады ожидают 19 ноября в 15 районах Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В районах Сахалина ожидается усиление ветра до 27 м/с, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья. На Курилах ожидают умеренные осадки и ветер до 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды в Хабаровском крае и отсутствия в аэропорту Комсомольска-на-Амуре противообледенительной обработки, 33 пассажира уже трое суток не могут вылететь в город Юности из Южно-Сахалинска.