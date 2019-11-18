Хабаровск, , 08:02 — REGNUM В столице Хабаровского края колоссальные автомобильные пробки сковали движение. Причиной пробок стал снегопад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Самая опасная ситуация, как отмечают водители, на подъёмах. Дорожные службы опять оказались не готовы к непогоде, хотя, как и перед циклоном 13−14 ноября, были предупреждены заранее. Например, на улице Тургенева в горку не может подняться пассажирский автобус, за ним уже выстроилась вереница машин. Объехать автобус машины не могут — высока вероятность заноса.

При этом, по состоянию на 14:00 по местному времени 18 ноября (07:00 МСК) снегоуборочной техники в городе не видно. На этот час, между тем, пробки уже оцениваются в 7 баллов, а дальше будет только хуже — снегопад усиливается.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом новой недели Хабаровский край ожидают опасные и неблагоприятные погодные явления — снегопады, ветер до 27 м/с.