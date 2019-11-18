Южно-Сахалинск, , 07:47 — REGNUM 33 пассажира третьи сутки ожидают вылета в Комсомольск-на-Амуре в аэропорту Южно-Сахалинска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Аэропорт Комсомольска-на-Амуре не способен в данный момент принять самолёты, поскольку там отсутствует противообледенительная обработка. Сегодня, 18 ноября 2019 года, в городе Юности идёт сильный снег, если к утру 19 ноября ситуация не улучшится, рейс снова перенесут.

Авиакомпания «Аврора» выполняет рейсы в Комсомольск-на-Амуре два раза в неделю — по вторникам и пятницам. При этом на табло аэропорта Комсомольск указано, что и самолёты там принимают, и рейс из Южно-Сахалинска сегодня ожидается. Однако вылет самолёта из островного аэропорта отложен до улучшения погоды в Комсомольске.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край ожидает второй удар снежной стихии. Особенно сильной непогода будет в южных и восточных районах, ожидается сильный снег, метель, ветер до 27 м/с.