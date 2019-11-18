Пермь, 18 ноября 2019, 07:26 — REGNUM В Перми 16−17 ноября зафиксирована неединичная заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Пострадавшие связывают свое недомогание с употреблением в пищу блюд в двух кафе города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Жителей с пищевым отравлением госпитализировали. Пациенты находятся в инфекционных стационарах. По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК Salmonella.
В настоящее время по факту массового отравлений проводится санитарно — эпидемиологическое расследование. Предприятия общественного питания временно не работают.