Владивосток, , 07:24 — REGNUM Городские власти Владивостока объяснили причину громадных пробок, вызванных сильнейшим снегопадом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» уверяет, что накануне дороги были обработаны противогололёдными реагентами, но прошедший ливень смыл их с проезжей части. Сейчас на всех улицах города работают звенья снегоуборочной техники, но в связи с транспортными заторами движение этих машин, как и других автомобилей горожан, затруднено, пишет VladNews.

Остаются закрытыми для движения автотранспорта объездная трасса Седанка — Патрокл и улица Капитана Шефнера. По сообщению МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр», общественный транспорт работает с перебоями. Трамваи вынуждены делать остановки из-за транспортных заторов.

Как сообщало ИА REGNUM, таксисты Владивостока вдвое и более подняли цены на свои услуги, объясняя трудностью проезда и высоким риском оказаться участником ДТП.