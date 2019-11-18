Хабаровск, , 07:09 — REGNUM В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение. Регион ждёт второго удара снежной стихии. Ожидаются метели, шквальный ветер до 27 м/с, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Обильные снегопады и ветер до 27 м/с ожидают в понедельник, 18 ноября, в южных и восточных районах края. В южных районах ждут метель, мокрый снег и снежный накат на дорогах.

В краевой столице также ждут сильный снег. Непогода в крае продлиться до 20 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 и 14 ноября Хабаровский край пережил сильный охотоморский циклон. На побережье Татарского пролива, в Ванинском и Советско-Гаванском районах, порывы ветра достигали 28 м/с. В ночь с 13 на 14 ноября там выпала месячная норма осадков — 44 мм. Ночью шёл мокрый снег, сменившийся ледяным дождём, потом ударил мороз, вызвавший масштабное обледенение, справиться с которым не могут до сих пор. В Комсомольске-на-Амуре мэр Александр Жорник в ответ на гневные замечания горожан о не чищенных дорогах, предложил им дождаться оздоровления экономики.