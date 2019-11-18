Абакан, , 07:03 — REGNUM Бывшая судебный пристав-исполнитель Абаканского городского отдела судебных приставов (Хакасия) подозревается в присвоении и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело в отношении 34-летней женщины возбуждено по материалам, собранным региональным УФССП.

По данным следствия, в производстве у женщины находилось исполнительное производство о взыскании денег с жительницы Абакана в пользу одного из банков. В мае 2016 года судебный пристав в рабочем кабинете приняла от должницы 7 тысяч рублей. Затем она совершила хищение, присвоив 6 тысяч 900 рублей.

Чтобы скрыть содеянное, пристав заполнила корешок квитанции, указав в нём ложные сведения о том, что приняла от должницы 100 рублей. Также пристав расписалась от её имени.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года суд продлил срок содержания под стражей для бывшего главы УФССП по Пермскому краю, которому ранее было предъявлено обвинение в коррупционном преступлении.

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