Новосибирск, , 06:56 — REGNUM Во время пожара в частном доме в Болотнинском районе Новосибирской области погибла женщина и два ребёнка. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России. Они устанавливают обстоятельства и причину произошедшего, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило рано утром сегодня, 18 ноября. Очевидец сообщил, что загорелся бревенчатый частный жилой дом в городе Болотное. Первые пожарные расчёты были на месте через две минуты.

«К этому времени открытым огнём горела веранда. В ходе тушения пожара из дома сотрудники МЧС России эвакуировали женщину без признаков жизни и двоих детей двух и четырёх лет. Мальчика и девочку передали медицинскому персоналу для госпитализации в больницу, по пути следования они скончались», — пояснили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Пожар тушили 17 человек.