Южно-Сахалинск, , 06:41 — REGNUM Чуть было не пришлось экстренно принимать роды бригаде проводников поезда сообщением Ноглики — Южно-Сахалинск. У пассажирки из Тымовского, ожидающей рождения 10-го малыша, начались схватки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Агрессивный мужчина с молотком и вилкой задержал движение поездов

Проводники оперативно нашли среди пассажиров врачей, подготовили имеющийся в поезде медицинский набор. Но рожать сахалинка, к счастью, отправилась в больницу — на станции в Долинске её забрала машина скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года агрессивный пассажир, вооруженный молотком, ножом и вилкой, задержал движение поезда.