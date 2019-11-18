Яньчэн, Китай, , 06:32 — REGNUM Двое высокопоставленных чиновников провинциального уровня получили административное и дисциплинарное взыскание после установления их ответственности за взрыв на химическом предприятии в провинции Цзянсу на востоке Китая, который привел к гибели людей, сообщает агентство Сниьхуа.

Расследование, проведенное Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией под наблюдением ЦК Компартии Китая, показало, что исполнительный вице-губернатор провинции Цзянсу и член Постоянного комитета Провинциального комитета Цзянсу Фань Цзиньлун и вице-губернатор провинции Фэй Гаоюнь проявили халатность во время трагедии 21 марта, унесшей жизни 78 человек.

За свое неэффективное управление и ошибки, которые привели к гибели людей и материальному ущербу, чиновники получили дисциплинарные взыскания, внушения и выговоры. Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта 2019 года произошел пожар на фабрике Jiangsu Tianjiayi Chemical Co., Ltd.

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