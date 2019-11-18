Одесса, Украина, , 06:23 — REGNUM В помещении закусочной на автостанции одесского города Килия в результате атаки из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает портал Odessa. online со ссылкой на правоохранителей.

Раненный доставлен в медучреждение.

Как стало известно, произошедшее по всей вероятности не является бытовым преступлением. Полицейские склонны связать преступление с ограблением квартиры местного предпринимателя, делу, по которому раненный мужчина проходил в качестве обвиняемого.

Сообщается, что по обвинению в ограблении полиция задержала банду из Винницы, местный житель, предположительно, был наводчиком, а после задержания начал сотрудничать со следствием и давать показания. Поскольку все обвиняемые по данному делу сейчас находятся на свободе, правоохранители склонны считать, что таким образом участники банды пытались заставить мужчину замолчать.

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