Южно-Сахалинск, , 06:39 — REGNUM Экипаж сахалинского супертраулера «Островной 11» боится повторить судьбу потерпевших ранее кораблекрушения — траулеров «Дальний Восток» и «Восток», затонувших в связи с неграмотной эксплуатацией в дальневосточных морях в период с 2015 по 2018 годы. Капитан траулера отказался выходить в море на промысел на судне с неисправным рулевым управлением и прочими нарушениями. За это руководство компании — судовладельца уволило капитана и настаивает на выходе неисправного судна в море, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В редакцию регионального сахалинского ИА Сахалин. Инфо обратился капитан — директор супертраулера «Островной 11» Георгий Глазков. Он сообщил невероятные подробности: судно не исправно и в таком состоянии не может выходить в море, поскольку может потонуть вместе с экипажем. Руководство компании — судовладельца настаивает на выходе в море. Капитана уволили.

Отказываются выходить в море и члены экипажа.

Как рассказали капитан и рыбаки «Островного 11», помимо неисправного рулевого управления, траулер имеет ещё множество неполадок: серьёзно изношены основные механизмы, не работает один из якорей, а весь корпус латан — перелатан бетонными ящиками — это один из способов экстренного ремонта пробоины в море. Капитан и экипаж убеждены: нельзя использовать судно с такими вопиющими неисправностями на промысле, тем более в осенне-зимний период, когда в Охотском море крайне сложная штормовая и ледовая обстановка.

Собственник судна — скандально известный «Рыбокомбинат Островной» — ситуацию не комментирует.

Транспортная прокуратура Сахалина ситуацию пока не комментирует.

Сейчас «Островной 11» находится в акватории острова Кунашир — с неисправным рулем и проблемной навигационной системой. Его страхует спасательное судно «Сибирский», чтобы в случае, если траулер потащит на скалы, вовремя успеть отреагировать и спасти людей, а при возможности, и судно.

Как сообщало ИА REGNUM, «Рыбокомбинат Островной» впервые оказался в эпицентре грандиозного скандала в 2016 году, во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Тогда к главе государства обратились работники, которых нерадивый работодатель довел до ужасающего состояния — не платил, не кормил, а жили люди, приехавшие из разных регионов России, в списанном общежитии с дырявыми окнами. Путин поручил возродить рыбокомбинат. Это было сделано в кратчайшие сроки. Но вскоре уже те, кто выполнил поручение президента оказались под следствием, что самое невероятное — по заявлениям прежних владельцев, которые заявляли, что у них отобрали комбинат.

БАТМ «Дальний Восток» сахалинской приписки затонул в 2 апреля 2015 года в северной части Охотского моря. Погибли 69 человек, 63 получили травмы и увечья.

Траулер «Восток», также сахалинской приписки, затонул в январе 2018 года. Весь экипаж, 21 моряк, погиб.