Артём, Приморский край, , 06:00 — REGNUM В пригороде Владивостока городе Артёме к моменту окончания снегопада снегоуборочная техника так и не приступила к расчистке основных дорог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ледяная дорога в городе Артём Константин Астахов

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В частности, очевидцы утверждают, что трасса представляет собой ледяную поверхность, движение по которой можно осуществлять лишь с минимальной скоростью.

Снегоуборочной техники на дороге не наблюдается, отсыпка песком и песко-соляной смесью на данном участке автотрассы не производится.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедший в Приморье сильнейший снегопад привёл к настоящему автомобильному коллапсу во Владивостоке: здесь, по данным ресурса Яндекс. Пробки, утром наблюдалась максимально возможная «пробка» в 10 баллов.