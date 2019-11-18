с. Амга, , 05:39 — REGNUM В Амгинском районе Якутии в летнем спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» с родителей незаконно собирали деньги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Про информации пресс-службы прокуратуры Якутии, руководство детского лагеря собрало в общей сложности 44 тыс. рублей с родителей отдающих детей.

«С июля по август 2019 года в летнем лагере, финансируемом из местного бюджета администрация Амгинской ДЮСШ для нужд лагеря собрала с каждого родителя ребёнка по тысяче, всего 44 тысячи рублей», — пояснили в прокуратуре.

Начальник лагеря сдал деньги в бухгалтерию учреждения и их внесли на счёт.

После представления прокуратуры, незаконно собранные деньги возращены родителям, должностное лицо получило выговор.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сургута жалуются на поборы в школах города:

«Когда, наконец, закончатся поборы в школе, начиная с туалетной бумаги и мыла до портрета Владимира Путина и канцелярских принадлежностей для сдачи ОГЭ и ЕГЭ?»