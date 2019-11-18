Владивосток, , 05:32 — REGNUM Движение по некоторым улицам города Владивостока перекрыто из-за сильного снегопада, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, спуск на улице Шефнера перекрыт Госавтоинспекцией во избежание автоаварий. Ещё в нескольких местах города проезжие части улиц перекрыты в результате столкновений машин. По данным Госавтоинспекции Владивостока, в лёгких дорожно-транспортных происшествиях пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад обрадовал больших кошек — тигров и львов в зоопарке «Чудесный» в селе Борисовка Уссурийского городского округа.