Вашингтон, , 05:12 — REGNUM Вблизи принадлежащего США Гуама в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,6. Такие данные опубликовала Геологическая служба США.

Очаг залегания был зафиксирован на глубине около 67 км. Эпицентр сейсмической активности располагался на расстоянии в 41 км к северо-западу от населенного пункта Йиго.

Информация о пострадавших, разрушениях и вероятности цунами не поступала.

Напомним, 20 октября в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки возникли в районе побережья Фиджи.