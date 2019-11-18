Лондон, , 05:05 — REGNUM Британская актриса Джейн Хейуорд погибла под колесами автобуса в городе Рикмансуорт, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что двухэтажный автобус сбил 69-летнюю артистку в тот момент, когда она переходила улицу. Отмечается, что она при переходе улицы посмотрела налево, а не направо, и не заметила автобуса. Хейуорд скончалась от полученных в результате ДТП травм.

Актриса Джейн Хейуорд известна по ролям в фильмах «Мой месяц с миссис Поттер» и «Комната, полная воспоминаний».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в результате ДТП погибла украинская актриса Марина Поплавская.