Благовещенск, , 04:47 — REGNUM Из-за резкого похолодания и образования мелкой шуги по реке Амур на водозаборе «Амурский» забились приёмные оголовки системы забора воды. О возникновении проблем с подачей питьевой воды в многоэтажные дома города Благовещенска сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Приамурью.

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Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, ситуация носит временный характер и будет преодолена в течение нескольких дней. Социально-значимые объекты не пострадали, подключен дополнительный водозабор.

«В оголовках заборных труб имеется мелкая сетка 1×1 см, чтобы при заборе воды не попал мусор и мальки рыбы. Данная сетка забивается мелкой ледяной кашей, в результате чего произошло снижение давления и дефицит воды на верхних этажах многоквартирных жилых домов города», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава города Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением города Благовещенска после того, как обозначилась проблема с нехваткой воды.