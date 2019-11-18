Благовещенск, , 03:58 — REGNUM Вместо учебных занятий в благовещенском колледже, где произошла стрельба, пройдут групповые консультации с психологами. Об этом сообщается на сайте Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«18 ноября 2019 года с обучающимися будут проводиться групповые консультации психологами, занятий не будет. Обучающиеся приходят к назначенному времени по графику», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 ноября 19-летний студент открыл стрельбу в колледже, в результате погиб его ровесник и ещё трое молодых людей получили травмы. Стрелок покончил с собой после того, как был заблокирован полицейскими.