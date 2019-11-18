Владивосток, , 03:59 — REGNUM Перед ЗАГСом Первомайского района Владивостока молодожёны устроили стрельбу из пистолета и автомата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стрельба

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Жених и невеста устроили стрельбу сразу после того, как вышли из здания ЗАГСа, пишет АиФ-Приморье.

Пользователи социальных сетей осудили такой поступок новобрачных, объясняя своё отношение тем, что рядом с ЗАГСом расположены жилые дома и учебные учреждения, да и вообще, Владивосток — это не Кавказ, где подобная стрельба является традицией, но часто оборачивается трагедиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии полиция задержала трёх участников свадебного кортежа, которые открыли стрельбу. В соседней Чечне Рамзан Кадыров в 2012 году запретил стрелять на свадьбах.