Корсаков, Сахалинская область, , 03:12 — REGNUM В результате прорыва на теплотрассе в Корсакове Сахалинской области нарушилось теплоснабжение, сообщает областное управление МЧС России.

Сообщается, что из-за аварии около трех тысяч жителей 22 многоквартирных домов по улицам Лермонтова, Морская и Приморский бульвар остались без теплоснабжения. Также без тепла остался и детский сад «Кораблик». В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября из-за прорыва трубопровода в Октябрьском округе Омска без тепла оказались около 40 жилых домов. Тем временем в городе уже начались морозы.

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