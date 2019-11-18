Владивосток, , 03:06 — REGNUM На переходе из порта Находка в южнокорейский порт Пусан на борту судна Silver Way произошло возгорание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Судно перевозило 2,5 тыс. тонн древесины. Пожар произошёл неподалёку от южнокорейского порта Пхохан 17 ноября в 13:40 по местному времени.

Спасательные службы Южной Кореи были оперативно информированы о происшествии и организовали спасательную операцию, задействовав для этого патрульный катер, вертолёт и пожарную команду. Полностью локализовать очаг пожара удалось только в 20:16 по местному времени. Никто из команды судна, куда входило 13 граждан России, при пожаре не пострадал, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, на судостроительном заводе в Хабаровске произошёл пожар: горел склад запасных частей для маломерных судов.