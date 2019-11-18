Владивосток, , 02:44 — REGNUM Во избежание трагедий ГАИ Владивостока приняло решение перекрыть объездную дорогу Седанка — Патрокл, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дорога, обеспечивающая до половины транспортного потока идущего в город, проходящая по сложным горным участкам, в понедельник, 18 ноября, была перекрыта во избежание трагических последствий. ГАИ города Владивостока призывает людей по возможности отказаться от использования личного автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного снегопада, обрушившегося на Владивосток, таксомоторные компании вдвое подняли цены на услуги такси.