Петропавловск-Камчатский, , 02:07 — REGNUM В поселке Нагорный Камчатского края произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что авария произошла на 23-м километре трассы «Морпорт — Аэропорт». Водитель одного из микроавтобусов не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября маршрутный автобус съехал в кювет в Тамбовской области. В результате ДТП пострадали семь человек.

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