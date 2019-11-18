Петропавловск-Камчатский, , 01:34 — REGNUM На Камчатке ввели ограничение на движение транспорта по дороге Совхоз Начикинский — село Усть-Большерецк — поселок Октябрьский, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

Сообщается, что дорога была перекрыта из-за перелива песчаной косы морской водой. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Отмечается, что длина участка, проходящего по косе, составляет 14 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Петропавловске-Камчатском из-за циклона запретили движение тяжелых грузовиков. Ограничений действовало на всей территории городского округа до 16 ноября.

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