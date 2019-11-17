Сухум, , 20:53 — REGNUM В министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии заявили, что площадь лесных пожаров в республике сокращается.

Отмечается, что самолеты продолжают тушить пожары. Так, российский Бе-200, вместимость которого 12 тонн воды, совершил четыре вылета для тушения пожаров в Гагрском районе.

Вертолет Ми-8 вместимостью пять тонн воды выполнил 41 вылет в Сухумском и Гудаутском районах. Всего удалось потушить примерно 20% от общей площади возгорания, передает Sputnik.

Напомним, ранее сообщалось, что леса горят в горной части Абхазия в районах Ткуарчала, Сухума, Гагры и Гудауты, общая площадь возгорания составляет около 7 тыс га.

Отметим, что первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром 10 ноября

Российский самолет-амфибия Бе-200 способен взлетать с земли и с водной поверхности. По ряду своих летно-технических характеристик самолет не имеет аналогов в мире.

Читайте также: МЧС России направит авиацию на тушение пожара в Абхазии