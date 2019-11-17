Астрахань, , 19:25 — REGNUM На матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами «Волгарь» (Астрахань) и «Легион Динамо» (Махачкала) произошла массовая драка. Видео опубликовано в YouTube.

Сразу после финального свистка на поле началась потасовка, перешедшая в массовую драку обеих команд. Позже на поле выбежали болельщики, беспорядки продолжались несколько минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге вечером 10 ноября возле здания Театра музкомедии возникла потасовка между футбольными фанатами. По словам очевидцев, в массовой драке сошлись примерно 60 человек. Правоохранители урегулировали конфликт. В отдел полиции были доставлены 12 человек.

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