Лион, Франция, , 19:17 — REGNUM В результате сильного снегопада, прошедшего 14 ноября, около 70 тыс. семей в регионе Рона-Альпы на юго-востоке Франции остаются без света.

Снегопад uknowgayle

Около 70 тыс. семей в регионе Рона-Альпы остаются без подачи электричества на момент полудня 17 ноября. Причиной перебоя в работе электросети стал сильнейший снегопад, отмечается в сообщении электрической компании Enedis.

Вечером 16 ноября количество отключенных от электропитания составило 115 тыс. домов. Представитель компании Enedis в интервью AFP заявил, что в настоящее время тяжело точно назвать сроки полного восстановления работы электросетей в регионе, тем не менее, уже в 80% случаев подача электроэнергии была возобновлена.

В четверг, 14 ноября, снегопад обрушился на регионы Дром, Изер, Ардеш, Луара и Рона, что привело к отключению подачи электричества в некоторых их областях. В кратчайшие сроки в регионе начали работу около 2200 бригад по ликвидации последствий и были развернуты несколько сотен генераторов. Последний похожий случай произошел во Франции в 1999 году.