Симферополь, , 19:04 — REGNUM В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.

Цветы Дарья Антонова © ИА REGNUM

До похорон у местного Дома культуры состоялось церемония прощания с погибшим ребенком, на которую пришли сотни людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября житель Раздольненского района Крыма вывез тело убитой пятилетней падчерицы из дома и спрятал его.

Затем мужчина попытался скрыться с двухлетним сыном в соседнее государство, однако не смог этого сделать. После этого он заявил о пропаже падчерицы. 14 ноября мужчина признался в преступлении.

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