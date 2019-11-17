Набережные Челны, Татария, , 17:51 — REGNUM Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.

Ранее нона на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала видео, на которым ее сын ведет автомобиль на скорости 130 км/ч.

«Он у меня уже с четырех лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — сказала она радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, это происходит не в первый раз, ранее она уже получала штраф за езду с младенцем на руках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России поручило Минюсту и Министерству внутренних дел РФ проработать вопрос внесения изменений в КоАП более строгого наказания за нарушения ПДД, при условии нахождения в автомобиле несовершеннолетнего ребёнка. Данное обстоятельство, по мнению чиновников, должно рассматриваться как отягчающее административную ответственность.

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